»Det giver mig tryghed at få tjekket brysterne«

Forskerne er rygende uenige om, hvorvidt brystkræftscreening fører til, at færre kvinder dør af brystkræft. 25 pct. færre brystkræftdødsfald var ellers det altoverskyggende argument, da man i 2007 besluttede at gøre jævnlige mammografiundersøgelser til et fast tilbud til alle 50-69-årige kvinder. Men selv om et nyt studie fra Aarhus Universitet - i lighed med en række andre tilsvarende danske og udenlandske studier - konkluderer, at screeningen ikke ser u...