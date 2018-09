Den danske påvirkning af klodens klima er i år langt større end normalt - ligesom det samme er tilfældet i vores nabolande, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien.

Fordi det ekstremt varme og tørre vejr har fået planter og især træer til at gå i dvale og på den måde optage langt mindre af den CO 2 , der ifølge klimaforskere menes at være en væsentlig del af af forklaringen på, at det bliver varmere på kloden.

Følg

Jyllands-Posten