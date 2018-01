Det er ikke kun frygten for terror og kriminalitet, der har givet mere overvågning i Danmark. Vejdirektoratet har også taget videokameraer i brug for at kunne overvåge trafikken. Og bilisterne er godt tilfredse.

De seneste uger har Vejdirektoratet rejst 18 høje master langs med motorvej E45 mellem Skanderborg og Aarhus for på den måde at skabe en total-overvågning af trafikken på den østjyske motorvej, mens den i løbet af de næste måneder bliver udvidet fra fire til ...