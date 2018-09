Den tidligere PET-chef Jakob Scharf er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Syv år for PET”, som udkom i efteråret 2016 under stort postyr.

Først nedlagde Københavns Byret fogedforbud mod bogen, fordi PET mente, at der var oplysninger i den, som kunne være til skade for Danmarks sikkerhed.

Herefter valgte Politiken at publicere hele bogen trods fogedforbuddet. Senere anmeldte PET både Jakob Scharf og bogens forfat...