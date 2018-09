I september markeres to højdepunkter for den venligsindede, naive supermagt, som USA var engang. Begge har de med USA’s nu mistede rolle som mellemøstfredsmægler at gøre. For 40 år siden formidlede præsident Carter Camp David-aftalen mellem Israel og Egypten, og for 25 år siden forestod præsident Clinton undertegnelsen af Osloaftalen (rettelig Principaftalen, red.) mellem Israel og palæstinenserne.

Hvad foregik der egentlig ...