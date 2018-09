Forrygende efterår: Skovene bugner, og folk går amok!

Hvilket forrygende efterår, det pludselig er blevet. Oven på århundredets tørke står himmel og jord nu i ét hvert andet øjeblik, og jorden er efterhånden så vandmættet, at den skvulper over. Så er det, at det er blevet tid til at gå på svampejagt, for en gennemvædet jordbund gør svampe glade i låget. Svampene bor jo normalt nede i jorden, hvor deres såkaldte mycelium gennemvæver hver kubikmillimeter på kryds og tværs. Men hvis forholdene er til det, kommer frugtlegemer...