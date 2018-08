Sibiriske skønheder på sandet i Østjylland: Fint besøg af lille fugl med verdensrekord i flyvning uden stop

Nogle gange er det hårdt at være fuglekigger. Især på varme sommerdage kan der opstå problemer, når vi med store teleskoper og kameraer frisk og frejdigt vader rundt ved vore strande. Folk har det med at bilde sig selv ind, at de er centrum i verden, og de antager ofte, at vi er ude for at fotografere bryster og baller. De forstår ikke, at man som fuglekigger overhovedet ikke er interesseret i hel- og halvnøgne mennesker. At der kun ...