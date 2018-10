Navne i spil

En 42-årig gymnasielærer og en 28-årig akademiker står i spidsen for AGF’s officielle fanklub med 900 medlemmer i alle aldre.

Det var en bedrift og krævede mange års kamp, da fremtrædende borgere med støtte fra husmoderforeninger, sangkor, spejdere, grundejere og resten af byen fik et universitet i Aarhus.

64 studerende begyndte i dag for 90 år siden:

I oktober 1988 åbnede indretningsarkitekt Vivian Boje en møbelbutik i den tidligere banegård på Østbanetorvet, der var tæt på at blive revet ned. Nu kan hun fejre sit 30-års jubilæum.

Superskolerne har store perspektiver både for de unge og for Djursland.

Danmark er interesseret i at støtte Ugandas unikke flygtningepolitik. Den kan nemlig være med til at afhjælpe migrantstrømmene mod Europa, mener en ekspert.

En 15 år gammel aftale om et særligt tilskud til ca. 200 fjernvarmeværker ophører ved nytår. Dermed mister værkerne en årlig milliardindtægt. For forbrugerne betyder det dyrere varme. Finans

Saudi-Arabien vil straffe dem, der er ansvarlige for mordet, ifølge udenrigsministeren.

Dansk Folkeparti mener ikke, at Danmark som planlagt skal skrive under på Marrakesh-erklæringen i december.

Der er mange mere eller mindre fantasifulde forslag til, hvordan man kan begrænse global opvarmning ved at manipulere med naturen.

Her er de alternative løsninger på klimaforandringerne:

I Californien forsøger Republikanere at bruge en afstemning om benzinskat til at flytte fokus fra modstanden mod Trump.

Krydsene ved Mindet ud for Dokk1 og Nørreport/Mejlgade bliver fulgt ekstra nøje af Aarhus Letbane.

Mens jævnaldrende studerer eller har fået faste jobs, har parret bag designbutikken Troy satset på at være deres egne chefer.

Mads Elefsen Kudsk har overtaget direktørposten for Tele-Mark A/S efter Niels Havvig Hansen . Allan Robert Falch er samtidig indtrådt som medlem af bestyrelsen.

Her får du et udvalg af de seneste jobskifter i Østjylland.

Trods et nyligt nederlag er den 46-årige bokser Lolenga Mock blevet lovet, at en VM-titel stadig ikke er langt væk.

Ringen rundt om Kerry begynder i Killarney og er en af de smukkeste ruter i Irland. En 179 km lang rundtur om Iveragh-halvøen i et evigt skiftende landskab af søer, bjerge, bakker, enge, strande, klipper og hav.

Mens andre lande gennemskuer it-svindel, falder vores tillidsfulde folkefærd pladask for det, viser rapport.

I en nyligt restaureret palæejendom på Frederiksberg i København bor Tanja Grunwald og Henrik Voigt. De har indrettet sig med både klassisk design, vintagefund og kunst – og især kunst har en stor betydning for dem.

Fiat Tipo blev især kendt for sine meget fine pladsforhold i kabinen.

