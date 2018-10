Han udførte alt perfekt. Først en retningsbestemt tæmning med brystet til sig selv imod et område med bedre plads efterfulgt af en hurtig vending og en hård flad afslutning.



»Jeg troede bolden gik i mål,« sagde AGF-angriberen Ryan Mhaee.

Den 20-årige belgisk-marokkanske angriber, der er lejet i et år i den belgiske klub Standard Liege, var tæt på at blive matchvinder i sin første hele kamp for AGF. Men ...