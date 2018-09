Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Det tegner den gode by, hvordan den behandler de svage.

De kan fortælles i takt med, at Aarhus Søfarts Museum får bedre vilkår.

David Nielsen glæder sig over keepers drømmedebut og ”super præstation.”

Sejren var inden for rækkevidde, siger Vendsyssels træner efter uafgjort mod AGF.

99 kr. for 4 uger

99 kr. for 4 uger

99 kr. for 4 uger

99 kr. for 4 uger

99 kr. for 4 uger

99 kr. for 4 uger

Det blev til både straffesparksredning og mere til. Også et indkasseret selvmål, han dog ikke kunne klandres for. Dermed blev luften taget ud af debatten, der har været i f...

Hans hold havde godt nok misset muligheden for at tage alle tre point mod en svagere modstander, men dagens giraf, den nye førstemålmand, Oscar Whalley, havde fået en flot debut.

Sportschef Peter Christiansen var en ganske tilfreds mand, efter at AGF søndag spillede 1-1 mod Vendsyssel.

Oscar Whalley havde et fornuftigt samarbejde med sit forsvar i ligadebuten for AGF mod Vendsyssel. Foto: Jens Dresling

Peter Christiansen glæder sig over ny målmands debut og afviser, at en ny, mere international transferstrategi har set dagens lys.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her