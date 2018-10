Tre østjyske folketingspolitikere er mindst lige så frustreret over den forsinkede letbane til Grenaa som en hel masse beboere på Djursland er.

Det gælder bl. a. folketingspolitiker Britt Bager (V):



»Jeg forstår frustrationen. Og jeg har også et ønske om, at Grenaabanen åbner så hurtigt som muligt. Jeg har samtidig et ønske om, at der selvfølgelig kommer så stor kapacitet på banen som muligt. Men det her drejer om jernbanesikkerhed. Man kan ikke bare presse...