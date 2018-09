Willi Dorner siger det med stole.

Han siger, at når man planlægger en by, skal man også planlægge steder, hvor folk bare kan være, sætte sig ned, slappe af og tale med hinanden uden at behøve at spørge om lov eller købe en kop kaffe. Og han gør det ved at bede folk i større eller mindre grupper om at sætte sig ned på en stol på steder, hvor man ikke normalt ville sætte sig.

Stolene viser både, hvor meget af byens plads, der ikke er for mennesker, og hvad et b...