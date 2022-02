Lignende scener udspiller sig i resten af byen, hvor alle er ramt af en dødelig sygdom. Myndighederne kæmper en sej kamp for at få borgerne til at indrette sig efter alle krav og restriktioner. Smittede borgere jages af ordensmagten, der bevæger sig rundt med gasmasker, visirer, knebler, kraftige lamper og hylende sirener.

For rigmanden ender det med, at han oversprøjtes med et klistret rødt desinfektionsmiddel, og at han – ligesom alle andre i byen – dør.

Det kunne minde om en situation i den periode, da den aktuelle coronapandemi var på sit højeste, men det er det ikke.