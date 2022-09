47 beboere blev evakueret under voldsomt uvejr i Sydøstgrønland

47 borgere blev evakueret, da kraftige vinde natten til søndag ramte kystbyen Tasiilaq i Sydøstgrønland.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Området blev lørdag aften og natten til søndag lokal tid ramt af et særligt vejrfænomen kaldet piteraq.

Det sker nogle gange i krydsfeltet mellem et højtryk over indlandsisen og et lavtryk nord for Island.