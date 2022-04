SSI har købt coronaudstyr for 3,9 milliarder uden udbud

Den kan benyttes i akutte tilfælde i en uforudset situation, hvor det så bliver muligt at indkøbe uden en udbudsrunde.

Men den kan SSI ikke læne sig op ad gennem hele coronapandemien, mener Carina Risvig Hamer, lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.

Hun siger til Politiken, at ”der er ingen tvivl om, at SSI kunne og burde have lavet udbud på et tidspunkt i processen for at sikre konkurrence og ligebehandling”.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kalder forløbet ”skandaløst” og vil nu kalde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

Også De Radikales Stinus Lindgreen, der er formand for Folketingets Epidemiudvalg, vil have ministeren til at forklare.