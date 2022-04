Flyvende småsten satte gang i flytning fra 600 kvm hus til en toværelseslejlighed på 69 kvm

Skotøjsæsken dukker op bagerst i den dunkle skunk, og den rummer en slidt barnesko, en indtørret limstift uden hætte, et for længst udløbet pas, en knækket, kantet rød blyant, en lille lysestage drejet i egetræ, nogle løse tegnestifter og clips, et kassettebånd med en etiket så falmet, at man ikke kan læse teksten, et partout-armbånd fra Roskilde Festival 1982 samt Kinky Friedmans roman ”Elvis, Jesus & Coca Cola”.