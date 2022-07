Undersøgelsens formål er i følge Danmarks Statistik »en samlet opgørelse over dansk erhvervslivs udgifter og arbejdsindsats til forskning, udvikling og innovation.« Der er ingen forskningskroner eller relevant udvikling i Grøn Entreprise, der arbejder med anlægsarbejde og kloakering.

»Den følte jeg ikke, vi havde tid til at forholde os til, så den tænkte jeg, at jeg ville springe over. Når man mødes med beskeden om, at vi vil få en politianmeldelse, hvis vi ikke svarer, så står jeg simpelthen af. At vi som privat virksomhed skal trues med politi, hvis vi ikke afleverer nogle tal, de finder belejligt, er helt gak,« siger Uno Apold, som fik frem til juni