Økonomer tvivler på fornuft i at fastfryse grundskyld

De Konservative har gjort det til et hovedkrav ved efterårets finanslovforhandlinger, at grundskylden skal fastfryses, indtil der er fundet et ordentligt system for ejendomsvurderinger.

Partiet har ligefrem lanceret en underskriftindsamling mod grundskyld.

Bo Sandemann Rasmussen anerkender, at der er fejl ved det nuværende system, som formentlig betyder, at nogle boligejere betaler en anden grundskyld, end de egentlig burde.

- Men isoleret set er det ikke småpenge, det vil koste at fastfryse grundskylden, siger han.