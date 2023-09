Danmark er klar med milliarder til risikovillige klimainvesteringer

- I takt med at adgangen til elektricitet øges, vil vi gerne sikre, at det bliver på en grøn måde, så vi ikke risikerer, at de bliver en del af problemet med klimaforandringer.

Ministeren påpeger, at det ofte er udviklingslandene, der selv rammes hårdest af klimaforandringerne.

IFU’s opdrag er at investere i udviklingslande sammen med private investorer. Her gives der lån til projekter, der har et udviklingsformål. På et tidspunkt skal det gerne give et afkast, som øger indholdet af investeringsfonden.

Der er dog tale om en mere risikovillig form for kapitalindsprøjtning, som kan sætte ind, hvor markedets normale kræfter ikke tør investere.

IFU’s bidrag til klimainvesteringer vil med den nye reform stige fra to milliarder kroner om året til fem til syv milliarder kroner om året.