Theresa Scavenius: Hovedbestyrelsen vil ikke ekskludere mig

Det er ikke første gang, der er uro på Alternativets indre linjer. I den seneste valgperiode forlod fire ud af fem folketingsmedlemmer partiet. Heriblandt partileder og -stifter Uffe Elbæk.

Da afløseren for Uffe Elbæk skulle findes, meldte Theresa Scavenius sig som kandidat til posten. Hun blev toer bag Josephine Fock efter et kampvalg.

Året efter forlod Scavenius Alternativet for i stedet at starte sit eget parti, Momentum. Partiet fik dog aldrig underskrifter nok til at finde vej til stemmesedlen, og i oktober sidste år blev det nedlagt.

Herefter vendte Theresa Scavenius tilbage til Alternativet og blev folketingskandidat i Nordjylland.