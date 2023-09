Første landsmøde som radikal leder: Hvem vil Lidegaard pege på som statsminister?

I dag erklærer Lidegaard sig helt løsrevet fra S-formanden, da han efter sin tale bliver spurgt, om han vil pege på Mette Frederiksen som statsminister næste gang.

»Det kan jeg ikke sige endnu. Det har vi ikke besluttet. Jeg udelukker ingen scenarier på nuværende tidspunkt. Lad os nu se, hvem der overhovedet er partiformænd og til rådighed. Vi ønsker stadig, at Danmark regeres fra midten. Vi ønsker os ikke tilbage til en rød blok eller en blå blok,« sagde han.

I pegede på Mette Frederiksen som leder af en flerpartiregering sidste gang. Hvorfor er det ikke længere det rigtige?

»Der er sket et lille jordskælv i dansk politik. Vi har fået et systemskifte, hvor vi pludselig har konstellationer hen over midten. Jeg tror faktisk også, vi får regeringer hen over midten de næste 10 eller 20 år i Danmark. Derfor vil der sikkert være flere, der stiller sig til rådighed, når vi skal tage stilling næste gang. Jeg ved ikke hvem, der stiller sig til rådighed, endsige om Mette Frederiksen gør det. Derfor er det eneste kloge, jeg kan sige i dag, at vi vil gerne have en regering hen over midten. Og vi udelukker ingen scenarier om, hvem der skal være statsminister, og hvilke partier der deltager i sådan en regering«.