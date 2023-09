Regeringen dropper kæmpenæse til Ellemann efter pres fra opposition

Så en eventuel næse bør først diskuteres senere, oplyser en samlet opposition i en udtalelse.

Sagen er diskuteret på et møde i Finansudvalget torsdag. Det er regeringen selv, der har lavet et udkast, hvori de foreslår at give en næse.

En næse har ingen praktiske konsekvenser, men er et udtryk for, at Folketinget udtrykker kritik af en minister.

Rasmus Jarlov, finansordfører for De Konservative tilføjer, at det er ”alt for tidligt at lukke sagen”.

- Der kommer hele tiden nye oplysninger frem om, at flere mennesker er involveret, blandt andre statsministeren selv.