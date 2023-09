Regeringen dropper næse til Ellemann efter pres fra opposition

Så en eventuel næse bør først diskuteres senere, oplyser en samlet opposition i en udtalelse.

- Den senere tid har vist, at sagen stadig ikke er afsluttet, i og med at der løbende kommer nye oplysninger frem, og at der igangsættes en uvildig undersøgelse af sagen. Mindretallet mener, at Finansudvalget løbende skal behandle sagen og på et senere tidspunkt konkludere, står der videre i udtalelsen.

Sagen er diskuteret på et møde i Finansudvalget torsdag. Ekstra Bladet beskrev tidligere i september, hvordan regeringen havde sendt et brev til Finansudvalget, hvori de foreslog at give Jakob Ellemann-Jensen en næse for sagen.