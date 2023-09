Venstre-borgmestre om afgift i køledisken: Det eneste rigtige

Men ifølge Niels Jørgen Toft Pedersen ”er det noget sludder, at man skal vente på eksperterne for at have en politisk holdning”.

- Så der er opbakning til Erling Bonnesen i den holdning, han har. Det behøver du ikke have en ekspert for at regne ud. Jeg er rimelig kontant her, siger Thisted-borgmesteren.

Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune, kalder afgifter på fødevarer i disken i stedet for på landbruget for ”det eneste rigtige”.

Han mener heller ikke, der kan være tvivl om, hvor Venstre står.

- Jeg tror, der er nogle i medierne, der gerne vil så tvivl om, hvor Venstre står i det her. Det tror jeg aldrig, der har været. Jeg synes, det er sagt klokkeklart hver gang: Vi ønsker ikke at udfase dansk produktion.