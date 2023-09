Konservativ Weiss-indstiller på Fanø føler sig truet med eksklusion

- Vi har en paragraf om partiskadelig virksomhed, og det var det, der blev henvist til, siger han.

Han bestrider, at han skulle have udtalt sig kritisk om Pape på daværende tidspunkt, og han afviser, at det skulle være ham eller en fra Fanøs gruppe, der har lækket den interne mail.

Rasmus Sømod skriver videre i mailen fra den 11. august, at han vil dele den med partiets ledelse, men at han vil afvente et svar fra Christian Lorenzen om, hvorvidt en tidligere samtale over telefon mellem de to er blevet gengivet korrekt i mailen.

Christian Lorenzen erklærer sig dernæst i et mailsvar uenig med gengivelsen. Rasmus Sømod skriver til Ritzau, at han derfor ikke har delt mailen med den konservative ledelse.

Storkredsformanden skriver desuden i en kommentar, at han ikke kan genkende Christian Lorenzens udlægning.

- Og jeg ville ønske, at Christian selv havde ringet til mig og spurgt i stedet for endnu engang at gå til pressen, skriver Rasmus Sømod.

Ifølge Christian Lorenzen har de to talt i telefon. Det skete, siger Lorenzen, kort efter at den kritiske mail blev sendt den 11. august.

Men de har ikke talt siden da.

De Konservative bekræfter, at ledelsen ikke har fået mailen tilsendt og har derudover ingen kommentarer til sagen.

Situationen til trods har Christian Lorenzen ikke tænkt sig at melde sig ud af partiet.

- Jeg er konservativ helt ind i kernen. Vores parti har været igennem forskellige problematiske og svære perioder, og vi har altid bestået.