Danmark sender 5,8 milliarder kroner til Ukraine over tre år

Pengene skal blandt andet bruges til at sikre kampvogne, infanterikampkøretøjer, kampvognsammunition og antiluftskyts til det ukrainske forsvar. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

I 2024 doneres 1,4 milliarder kroner, mens der sendes 52 millioner kroner i 2025.

Det er den tolvte danske donationspakke til Ukraine siden Ruslands invasion i februar 2022.

Ukrainefonden blev etableret med et bredt flertal i Folketinget i marts.

Af regeringens finanslovsforslag for 2024 fremgår det, at Ukrainefonden har en samlet ramme på 34,4 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine i perioden 2023 til 2028. Det er altså herfra, at pengene nu udmøntes.