Regering vil klodse bremserne på banders leasingfinte

Bilimportørernes direktør savner dog én ting.

- I regeringsgrundlaget lyder det, at man vil se på en licensordning for leasingselskaber. Den kommer nok senere, men der kan man sætte en prop i hullet, inden man får mulighed for at svindle.

- I dag kan du bare gå på nettet og stifte et leasingselskab uden videre. Vi ønsker, at ligesom du som privatperson ikke kan stifte en bank uden kapital og en fit and proper-vurdering, bør du heller ikke kunne det i leasingbranchen.

Han peger på, at det dermed også vil være muligt at tage licensen fra personer.

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark.

Også fra AutoBranchen Danmark, Dansk Erhverv Transport og Dansk Mobilitet er der ros at hente til det nye udspil.

- Det er virkelig positivt, at Christiansborg med denne bandepakke ikke skyder med spredehagl mod en hel branche, men i stedet fokuserer direkte på problemerne – synshallerne og de klonede biler, siger AutoBranchen Danmarks administrerende direktør, Gitte Seeberg, i en fælles pressemeddelelse.