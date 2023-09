Mette Frederiksen giver udlændingepolitik skyld for hårdere straffe

Udlændingepolitikken er indirekte skyld i, at straffen for kriminalitet skærpes i den nye bandepakke - og at den er blevet skærpet før.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), som henviser til, at der før i tiden ikke var nær så meget kriminalitet i Danmark som nu.

- Der var engang i Danmark, hvor vi ikke havde behov for at straffe ret hårdt, fordi vi ikke havde ret meget kriminalitet.