Mette F. vil have indvandrerfamilier til at stoppe voldsspiral

- Dette var ikke grund til, at I i sin tid kom til Danmark. Vi risikerer, at det her ødelægger store dele af vores samfund, og det har familierne et ansvar for at få stoppet, siger hun.

Den nye bandepakke, nummer fire af slagsen, indeholder blandt andet flere strafskærpelser, der skal ramme bandemedlemmerne.

Men initiativerne kan altså ikke stå alene, siger Mette Frederiksen. Statsministeren nævner, at en stor del af bandemedlemmerne er unge med minoritetsbaggrund, som er dårligt integreret.

- De er fuldstændig ligeglade med antallet af ofre, både i egne rækker og i rsten af samfundet.