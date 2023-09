Bandeopgør får politiet til at lukke to klubhuse

Begrundelsen er, at der ifølge politiet er en ”betydelig risiko for et angreb”, fremgår det af en pressemeddelelse. Et eventuelt angreb vil udgøre en fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden.

Indgrebet kommer dagen efter et lignende initiativ fra Københavns Politi, som udstedte opholdsforbud vedrørende tre adresser knyttet til Hells Angels.

Det gælder Svanevej 5 i København NV, Tømmerup Stationsvej 8B i Kastrup og Siljangade 10 i København S.

En overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel.