En af de store svagheder er, at Konservative omkring valget i 2022 så på meningsmålinger, der spåede over 15 pct. af stemmerne. Det var med til at få Søren Pape til at melde sig som statsministerkandidat. Men det endte dog med kun 5,5 pct. af vælgerne, og De Konservative trådte ud af forhandlingerne, der førte til flertalsregeringen SVM.

Og det var kun én mands skyld.

»For at være ærlig. Skylden ligger kun ét sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud: Nemlig at vi vil fjerne topskatten,« sagde Pape og rystede på hovedet, da han søndag talte ud i et interview til DR.