Pape: Jeg er ikke længere statsministerkandidat

Samtidig blev en række sager om Søren Pape Poulsens privatliv og politiske dømmekraft udrullet i flere medier.

Og ansvaret for de konservatives fiasko ligger hos partiformanden selv, erkender han til DR.

- For at være ærlig. Skylden ligger kun ét sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt, siger han.

Partitoppen har den seneste tid mødt en stigende grad af kritik fra baglandet og tidligere partiprofiler, og den 4. september viste en meningsmåling fra Voxmeter, at partiet ligger til 4,9 procent - 9 mandater.

Efter at Pernille Weiss, partiets medlem af EU-Parlamentet, blev bedt om ikke at stille op for partiet igen, har flere i baglandet ytret støtte til hende og kritik af partiets ledelse.