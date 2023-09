Ansatte i kommuner sender nødråb til Folketinget om presset velfærd

- På tværs af de kommunale faggrupper har vi en fælles bekymring: Vi frygter for vores kollegers ve og vel. Og vi frygter, at de pressede arbejdsvilkår skal gå endnu mere ud over den velfærd, vi er sat i verden for at levere.

- Det ender med at gå ud over børnene, de syge, de plejekrævende, de ældre – alle dem, der har berøring med vores velfærdsydelser. Det er ikke i orden, lyder det i brevet.

Det er underskrevet af medarbejderne i det såkaldte HovedMed, som er det øverste samarbejdsudvalg i kommunerne, i 67 kommuner.