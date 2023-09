I det første halvår af 2023 er der rejst 303 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted.

Det viser nye tal fra politiet, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, de her tal er dybt alarmerende. Vi ved, at banderne rekrutterer blandt vores børn og unge, lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.