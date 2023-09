Regeringen forsvarer skattelettelser, mens kommuner skriger på penge til velfærd

»Det er i det lys, man både skal se vores investeringer i uddannelse, men altså også skattelettelser. Fordi det skal være attraktivt at gå på arbejde,« siger Mette Frederiksen.

Pressemødet finder sted i forbindelse med, at de tre partiledere tager på danmarksturné under overskriften ”Sammen om et bedre Danmark”. Over fire dage besøger de en stribe byer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og møder vælgere til aftenarrangementer.

Også Venstres formand, økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen, understreger behovet for skattelettelser.

»Det er endnu en rigtig god ting ved denne regering, at vi er blevet fri for den falske modsætning ”velfærd og skattelettelser”. Vi skal have begge dele,« siger han.