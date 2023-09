Regeringen vil halvere ventetiden ved domstolene

Tidligere har Ritzau skrevet, at en vanvidsbilist påvirket af alkohol og narkotika i august 2022 var skyld i en 61-årig kvindes død. Et år før kørte han også vildt, men den første sag nåede ikke at blive afgjort i retten før den fatale hændelse.

- Det er så trist. Det er en af de sager, jeg kan få ondt i maven over, har retspræsident Trine Poulsen tidligere sagt til Ritzau.

Regeringen foreslår også en forenkling af retsplejen, som skal sikre yderligere en halv milliard kroner i finansiering. Det kommer oveni de 1,8 milliarder kroner, som regeringen har sat af i sit forslag til en ny finanslov.

- Vi skal have en aftale på plads, der én gang for alle kan få sat ind over for domstolenes udfordringer, herunder bekæmpelse af domstolenes sagsbunker, siger Hummelgaard.