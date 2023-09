Regeringen vil have håndværkere ud af gymnasiernes skygge

De tre partiledere i regeringen besøger torsdag uddannelsesinstitutionen Next for at tale med nogle af de kommende håndværkere. Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil give håndværkerne flere muligheder.

- Vi skal styrke uddannelserne rent økonomisk, men vi skal også sikre de ting, som er vigtige for de unge mennesker. Det handler om indgange og udgange.

- Vi skal sikre, at man ikke binder sig fast til en karrierevej, hvilket er noget, der fylder for mange af de unge mennesker, jeg har talt med. Vi skal sikre, at man kan vælge andre veje i livet, hvis man har brug for det undervejs, siger han.