Avis: De fleste af Danmarks rigeste kan undgå top-topskat

Men der er et smuthul i en foreslåede lovgivning, som betyder, at det for flere vil være muligt at undgå at skulle betale den nye topskat.

Ser man på listen over de 100 rigeste danskere på Økonomisk Ugebrevs liste fra 2022, vil 98 af dem ikke behøve at betale top-topskatten, skriver avisen, som har foretaget en gennemgang af listen.

Det er muligt for dem at undgå, fordi de, der har deres egen virksomhed eller er hovedaktionær, kan udbetale en lavere løn til dem selv end den foreslåede indkomstgrænse for den nye topskat.