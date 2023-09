Flertal hælder til advokatundersøgelse i Elbit-sag

- Men det er klart, at vi skal have vendt de sten, der skal vendes i den her sag. Det er min forventning, at vi forhåbentligt i løbet af september måned kan få truffet en afgørelse om afgrænsningen, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til DR og TV 2.

Elbit-sagen handler overordnet om misinformation og fejl. Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremskyndede i januar en hastebehandling af våbenindkøb fra israelske Elbit Systems.

Ellemann-Jensen har siden undskyldt for fejl om deadline for indkøbet. En redegørelse har slået fast, at fejl fandt sted. Departementschef Morten Bæk fra Forsvarsministeriet er forflyttet efter fejl i en redegørelse, og nu skal det endelige ansvar placeres.