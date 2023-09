Moderaterne: Nye tiltag får hashhandlen til at sprede sig

- Mit bud er at insistere på, at vi får en videnskommission, så vi får hjælp til at forstå, hvordan den organiseret kriminalitet hænger sammen, lyder det fra Nanna W. Gotfredsen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) sagde på pressemødet, at Pusher Street skal lukkes permanent, og at tiltagene er det første skridt - men at det vil kræve mere på længere sigt.

- Hvis vi vil have en holdbar løsning og permanent lukning af Pusher Street, er vi nødt til at lære af historien og gøre det rigtigt.

- Der er behov for, at vi sætter noget nyt i stedet for det, der er i dag, sagde han.

Mere information kommer i en ny bandepakke, som regeringen vil præsentere i næste uge.