Inden møde om Elbit-sagen: Partier vil have vidner afhørt

DR har forsøgt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen, men uden held.

Det blev i starten af året besluttet at donere danskindkøbt artilleri videre til Ukraine, hvorfor regeringen stod over for en opgave med at skaffe nyt.

Valget faldt på det israelske og omstridte firma Elbit. Men daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gav urigtige oplysninger til Folketinget om, at kontrakten skulle underskrives senest i slutningen af januar.

Det var ikke korrekt. Deadline var retteligt i juni. Ellemann selv har sagt, at han handlede i god tro og har givet udtryk for, at hans egen rolle i sagen også skal være en del af undersøgelsen.

Ellemann og Troels Lund Poulsen byttede ministerposter 22. august. Ellemann er nu økonomiminister, mens Lund Poulsen altså er blevet forsvarsminister, hvilket har fået flere partier til at kritisere Ellemann for at løbe fra et muligt ansvar.