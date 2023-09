05/09/2023 KL. 18:00

Efter drab på læge: Nu kommer Socialdemokratiet med indrømmelse

Socialdemokratiet har længe ikke gjort nok for et bestemt område af retsvæsenet. Det erkender partiets retsordfører, efter at Jyllands-Posten tirsdag kunne afsløre, at gerningsmanden bag et drab på en læge havde ventet i halvandet år på at komme for retten i en anden sag.