Pape vil fortsætte som leder: Forstår ikke kritik

Efter at Pernille Weiss, partiets medlem af EU-Parlamentet, blev bedt om ikke at stille op for partiet igen, har flere i baglandet ytret støtte til hende og kritik af partiets ledelse.

Senere har flere tidligere konservative profiler som Lars Barfod, tidligere partiformand, og Jakob Axel Nielsen, tidligere konservativ sundhedsminister, kritiseret partiet for en højredrejet politisk kurs væk fra midten.

Det afviser Søren Pape Poulsen.

- Påstanden om, at vi har flyttet os som parti, og at jeg er blevet repræsentanten for en højreorienteret proces, kan jeg simpelthen ikke genkende, siger Søren Pape Poulsen.