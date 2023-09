Minister efter to tabt sager: Vi skal kunne udvise for kriminalitet

- Jeg er glad for, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i to af sagerne ikke har tilsidesat de danske domstoles afgørelse. For jeg mener kun, at det er rimeligt, at vi kan udvise udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark.

- Samtidig er jeg ærgerlig over, at Menneskerettighedsdomstolen også har truffet to afgørelser, der går Danmark imod. Afgørelserne, og de præmisser, der ligger til grund, skal nu nærlæses i ministeriet, siger Kaare Dybvad Bek i en skriftlig kommentar.

Udlændinge- og integrationsministeriets jurister skal afklare præcist, hvad der ligger i afgørelserne.