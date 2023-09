Danmark fordobler bidrag til klimafond for udsatte lande

Han peger på, at vi er nødt til at satse mere på, at fattige lande kan tilpasse sig klimaforandringerne, som raser i øjeblikket.

- Det er ikke kun et spørgsmål om at bekæmpe klimaforandringerne. Det skal vi sandelig, og det skal gå stærkere.

- Men vi skal også hjælpe der, hvor man i de her år får ødelagt høsten, og hvor tørke og ørkener breder sig, siger han.

GCF er verdens største klimafond og oprettet under FN. Den blev vedtaget ved klimatopmødet COP15 i København i 2009.

I alt har fonden støttet 228 projekter i over 120 lande med direkte støtte svarende til 88 milliarder kroner, men der mobiliseres også yderligere støtte.