Forsker tvivler på stor effekt af kulturpas til udsatte unge

Lignende ordninger findes eller har været afprøvet i eksempelvis Tyskland, Italien, Frankrig Spanien og Holland, og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har tidligere sagt til TV 2, at erfaringerne derfra skulle kortlægges, så vi ”ikke betaler de samme kulturelle lærepenge” som dem.

Det arbejde er altså nu gået i gang.

De Konservative og Liberal Alliance langer i Berlingske ud efter det kommende pas, som i deres optik kan ende med at være spild af penge.

Førstnævntes kulturordfører, Helle Bonnesen, er ikke sikker på, et kulturpas får unge i mistrivsel op fra sengen om morgenen.

- Jeg er nervøs for, at det her ender med, at man som enkeltperson bare får et pas stukket i hånden. Og hvis man i forvejen er en, der er uden for fællesskab og ligger hjemme under dynen med angst, kommer kulturpasset næppe til at få dig til at springe ud og gå på museum, siger hun til avisen.