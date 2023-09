Regeringen hæver bistand til Ukraine med 300 millioner kroner

- Derfor afsætter vi igen i år et rekordhøjt beløb til civile indsatser, så vi kan fortsætte den vigtige støtte og hjælp med at tackle de hårde konsekvenser af krigen, siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Pengene skal bruges til både fysisk genopbygning og politisk udvikling.

631 millioner kroner skal gå til genopbygning i Ukraine, der blandt andet omfatter kritisk infrastruktur som el- og vandforsyning.

100 millioner kroner afsættes til reformindsatser i Ukraine såsom antikorruption.