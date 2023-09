Regeringen vil gøre hele Jylland til ulvezone

»Det er meget alvorligt, når ulvebestanden i Danmark bliver ved med at stige. Nu er der flere ulve uden for zonerne end inden for. Derfor foreslår vi, at man i hele Jylland skal kunne lave her-og-nu-foranstaltninger. For eksempel få tilskud til hegn, dér hvor det giver mening,« siger Erling Bonnesen.

»I praksis vil Jylland blive én stor ulvezone.«

Kun få ulve i zonerne

Der skønnes i dag at være 29 ulve i Danmark, som har spredt sig i Jylland.

Kun 8 pct. af Jyllands areal er dækket af de eksisterende ulvezoner, hvor landmænd kan få tilskud til hegn. Og det har vist sig, at kun fem ulve rent faktisk har slået sig ned i disse zoner. Størstedelen strejfer omkring eller opholder sig uden for de udpegede områder.

Flere politikere så helst, at ulven helt forsvandt fra Danmark igen, men eftersom de gråpelsede rovdyr er fredet af strenge EU-regler, er det forbudt at skyde dem. Kun de såkaldte problemulve, som gentagne gange angriber husdyr, ikke skyr mennesker eller udviser truende, irrationel adfærd, må dræbes.

Erling Bonnesen håber, at EU’s regler på længere sigt bliver lempet, så det bliver muligt at regulere bestanden i Danmark. Indtil da er hegn den bedste løsning, mener han.

»Vi kan ikke hegne os fuldstændig ud af ulveproblemet, men det her er et godt skridt i den rigtige retning her og nu. Og så må vi følge udviklingen,« siger han.