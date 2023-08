Skoleskibet Georg Stage må nøjes med et årligt togt

I regeringens forslag til en finanslov er der kun sat penge af til ét årligt togt med skoleskibet Georg Stage.

Skoleskibet har siden 2019 haft mulighed for at sejle ud to gange om året.

At skibet skal ligge i havn halvdelen af tiden, kommer ikke kun til at få betydning for organisationen, men også for en række unge mennesker ifølge direktør Asser Amdisen.