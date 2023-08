Ellemanns eksrådgiver er tilbage hos Troels Lund efter kort pause

Ved SVM-regeringens tiltræden gik Jakob Ullegård fra at være Venstres sekretariatschef til at blive særlig rådgiver for Jakob Ellemann-Jensen (V).

Men 17. maj meddelte han, at det var slut fra 31. juli - dagen inden, at Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til Forsvarsministeriet efter sin sygemelding.

- Nu har jeg sagt op, så jeg følger Troels Lund Poulsens vikariat til dørs. Og tager så en pause for at puste ud for en stund, skrev Jakob Ullegård dengang på LinkedIn.

- For der har været mange travle og lange dage, uger og måneder. Dernæst håber jeg at kaste mig over nye gode sager, når der er gået noget tid. Hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men det må tiden og jobmarkedet vise.